"Друг Путіна" став кандидатом у президенти Франції

Як свідчать результати близько 80% опрацьованих бюлетенів, Фійона підтримали понад 67% виборців, передає радіо «Свобода».

Переможець праймеріз 27 листопада буде кандидатом від правоцентристської Республіканської партії, який представлятиме цю політичну силу на виборах президента країни у 2017 році.

Консервативний Фійон виграв перший раунд праймеріз тиждень тому з 44% голосів, в той час як Ален Жюппе отримав 28,5%.

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Фійон і Жюппе є колишніми прем’єрами.

Фійон попередив, що Франція є «на межі бунту» і хоче радикальних змін. Він також наголошував на необхідності захисту ідентичності Франції.

Фійон закликав до союзу з Москвою, щоб боротися з угрупованням «Ісламська держава» в Сирії.