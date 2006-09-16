Бойко звинувачує уряди Тимошенко і Єханурова в дестабілізації ПЕК

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО звинувачує уряди Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЄХАНУРОВА в дестабілізації роботи паливно-енергетичного комплексу держави.

Про це йдеться в офіційній заяві Ю.БОЙКА, переданій УНІАН.

За словами Ю.БОЙКА, перші кроки нового уряду були спрямовані на оздоровлення ситуації в ПЕК, який “постраждав від непрофесіоналізму і жахливої корупції”, а також був “розхитаний популізмом”.

Як відзначає міністр, ще наприкінці серпня уряд затвердив план антикризових заходів, на перших місцях в якому – належна підготовка до зими, енергетична безпека, оптимізація тарифів задля соціального захисту населення.

“На жаль, енергетичну безпеку і соціальну стабільність знову намагаються принести в жертву політичним амбіціям. Ті, хто довів свою управлінську неспроможність, намагаються дезорієнтувати суспільство. Для цього економічні питання навмисно політизуються”, – зазначає Ю.БОЙКО. “Ми не звикли розкидатися звинуваченнями чи виправдовуватись. Але сьогодні настав час розставити крапки над і. Ми вимушені сказати: відповідальність за жалюгідний стан справ в паливно-енергетичному комплексі та катастрофічне підвищення тарифів для населення несуть наші сьогоднішні критики”, - заявляє міністр.

Зокрема, він звинувачує уряд Ю.ТИМОШЕНКО у руйнуванні системи Міжурядових угод та контрактів, підписаних урядом Віктора ЯНУКОВИЧА у 2004 році, “яка гарантувала Україні до 2009 року отримання російського і туркменського газу за найнижчою в Європі ціною”.

У свою чергу, стверджує Ю.БОЙКО, уряд Ю.ЄХАНУРОВА переклав зростання ціни на газ на плечі населення. “Він двічі підвищував тарифи на газ, електроенергію, і, відповідно, на житлово-комунальні послуги у відриві від механізму компенсації втрат для малозабезпечених людей. Хоча кошти на це були: 5 мільярдів гривень, отриманих додатково 2005 року від “Нафтогазу України” через виснажливе оподаткування, та залишки коштів від повторного продажу «Криворіжсталі» - всього понад 12 мільярдів залишків на казначейських рахунках. Проте, у бюджеті на 2006 рік не було передбачено ні копійки компенсації населенню і бюджетним організаціям від подорожчання енергоносіїв, натомість всі фінансові резерви держави за півроку проїдені”, – зазначається у заяві міністра палива та енергетики.

Ю.БОЙКО також заявляє, що два попередні уряди залишили країну майже без резервів газу. Так, за інформацією Мінпаливенерго, станом на 1 серпня 2006 року відставання запасів газу від нормативних становило 4-6 млрд. кубометрів. “Виникла реальна небезпека залишитися зимою без тепла. Сьогодні цей загрозливий стан подолано. Завдяки сочинським домовленостям В.ЯНУКОВИЧА з керівництвом Російської Федерації поставки газу в Україну збільшено”, – підкреслив міністр.

Він також повідомив, що запаси газу в Україні на сьогодні становлять близько 23 млрд. кубометрів, і до початку опалювального сезону планується їх збільшення до 24-24,7 мільярдів кубометрів.

Крім того, Ю.БОЙКО заявляє, що попередні уряди “довели надзвичайно прибуткову у 2003-2004 роках Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» до мільярдних збитків”.

За словам міністра, два попередніх уряди майже повністю “зруйнували” відносини зі стратегічними партнерами щодо поставок нафти га газу.

“Уряд ЯНУКОВИЧА отримав у спадок зруйновані відносини з нашими стратегічними партнерами на Сході – Росією і Туркменістаном. Україна втратила 800-мільйонний туркменський ринок для наших товарів, і втратила туркменський газ для своїх споживачів. Через це питання поставок на 2006-2007 роки до останнього часу висіло в повітрі, і сьогодні ми говоримо тільки про перші позитивні кроки до його вирішення”, – сказано у заяві міністра.

Ю.БОЙКО також повідомив, що на 2007 рік уряд В.ЯНУКОВИЧА передбачив в бюджеті стабілізаційний фонд у розмірі три млрд. грн.

“Новий уряд вимушений гасити пожежі, запалені попередниками. Безперечно, ми це зробимо, а після – повернемо динаміку і якість розвитку, започатковану урядом ЯНУКОВИЧА два роки тому. Але ми закликаємо наших опонентів: не можна в нелегку годину заробляти свій політичний капітал на скруті держави, наших людей”, – зазначає міністр. За його словами, “ми чекаємо на конструктивну дискусію про пріоритети розвитку. Натомість, нам пропонують базарну сварку. Юлія ТИМОШЕНКО свідомо бреше, коли говорить, що українського газу вистачить для потреб соціальної сфери”.

Крім того, Ю.БОЙКО повідомив, що, згідно з балансом газу на 2005 р. (під час прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО (Розпорядження Кабміну №918-р від 16 грудня 2004 р.) власний видобуток газу в Україні становив - 20,2 млрд. куб. м, а споживання - 33,2 млрд. куб. м (в т.ч. населення - 17,7 млрд. куб. м, бюджетні установи - 1,1 млрд. куб. м, теплокомуненерго - 14,4 млрд. куб. м). Таким чином, споживання на 14,2 млрд. куб. м перевищувало видобуток.

“Екс-прем’єр-міністр України не може не володіти власними цифрами. План видобутку українського газу на 2006 рік становить 20,6 млрд. куб. при потребах населення та житлово-комунальної сфери в 35,8 млрд.”, – зазначає Ю.БОЙКО.

Він запевняє, що “уряд ЯНУКОВИЧА не допустить нестабільності в енергетичному секторі та в економіці країни в цілому. Наші кроки зрозумілі, а політика – прогнозована, бо будується не на гаслах, а на принципах соціальної відповідальності і фахових планах дій”.