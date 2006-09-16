Мороз підтримує Януковича щодо НАТО

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив у Брюсселі позицію про відкладення вступу України до НАТО, яку підтримує більшість українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні журналістам.

«Щодо вступу до НАТО, він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) абсолютно був правий, оскільки треба посилатися на думку народу», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, на сьогодні близько 70% населення не підтримують вступу України до НАТО. Він вважає, що це не можна ігнорувати. «Як міг би представник влади, будучи прем’єр-міністром, опираючись на політичні сили, які створили сьогодні коаліцію, які привели його до влади, говорити протилежне?» - запитав О.МОРОЗ.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселі підтвердив все те, що він говорив під час парламентської виборчої кампанії.

О.МОРОЗ вважає, що під час президентської виборчої кампанії ніхто з кандидатів не говорив про те, що виступає за вступ України до НАТО, і в їхніх виборчих документах це теж не було зафіксовано. За словами голови ВР, тому висловлювання деяких міністрів про те, що народ під час президентської виборчої кампанії висловив своє ставлення до вступу України до НАТО, не відповідають дійсності. О.МОРОЗ зазначив, що міністрам не потрібно «свій вибір видавати за вибір України».

На переконання О.МОРОЗА, на сьогодні в разі проведення референдуму народ не підтримає вступу України до НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи не може стати заява В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселі щодо НАТО формальним приводом для невходження «Нашої України» до коаліції, О.МОРОЗ зауважив, що «виникає підозра, що декому мулько від того, що «Наша Україна» може увійти в коаліцію». За його словами, тому вони шукають будь-які приводи, щоб цього не сталося.

Голова ВР також підкреслив, що висловлювання В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселі «буква в букву» відповідають формулюванням, які записані в Універсалі національної єдності.

О.МОРОЗ наголосив, що прем’єр там же сказав, що Україна готова до співпраці із НАТО і не відмовляється від подальшого розвитку відносин з цією організацією.