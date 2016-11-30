Україна очікує від Білорусі та інших країн СНД підтримки її територіальної цілісності - Геращенко

Про це заявила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на брифінгу за підсумками сьогоднішніх переговорів глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

Вона нагадала, що 15 грудня на Генеральній асамблеї ООН повинна розглядатися резолюція з прав людини у Криму.

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«Ми хочемо ще раз апелювати до всіх держав, і в тому числі до країн СНД. Ми з повагою ставимося до тих особливих відносин між країнами СНД та Російською Федерацією, і з розумінням. Водночас, Україна очікує від наших партнерів, від наших сусідів розуміння і поваги до ключової для нас цінності - це територіальна цілісність і суверенітет України», - наголосила Геращенко.

«Ми очікуємо, що наші сусіди, наші добрі друзі розуміють, що сьогодні Україна відстоює не тільки нашу територіальну цілісність, суверенітет і захист прав людини на території окупованого Криму, які там щодня порушуються, але в принципі, право кожної держави на самовизначення, на власну самостійну зовнішню політику, на свій суверенітет», - зазначила політик.

За її словами, «і, власне кажучи, тому ми очікує поваги до цієї позиції і підтримки».