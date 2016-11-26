В Анкарі прокоментували відвідування анексованого Криму турецькою делегацією

04:39, 26 листопада 2016
Політика
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У політиці Туреччини по відношенню до України немає ніяких змін.

Фото politeka.net

Про це заявив прес-секретар МЗС Туреччини Хюсеин Мюфтюоглу, передає агентство Анадолу.

Коментуючи візит офіційної делегації з Туреччини до анексованого Криму, Мюфтюоглу сказав: «Анкара, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, частиною якої є півострів Крим».

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За словами Мюфтюоглу, неофіційна делегація з Туреччини відвідала анексованого Крим за власною ініціативою, не отримавши дозволу Міністерства закордонних справ Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ проінформували, що в тимчасово окупований Крим прибула турецька делегація, до складу якої увійшли політики, бізнесмени і депутати.

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