Яценюк закликав західних партнерів "не відступатися від України"

"Моє послання до світових лідерів: ми продовжуємо свою справу. Україна повинна бути на ваших радарах. Ми розуміємо, що у вас є ціла низка проблем. Але не відступайтесь від України!" - сказав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв'ю The Wall Street Journal під час візиту до Брюсселя.

Журналіст зазначив, що послання Яценюка до світових лідерів - дотримуватися курсу: Він був з візитом у віце-президента США Джо Байдена у Вашингтоні, канцлера Німеччини Ангели Меркель в Берліні та знову прибув до Брюсселя на цьому тижні для зустрічі з керівництвом Європейського Союзу"

Автор статті з назвою "Закляті друзі" української політики прагнуть уникнути розколу зразка 2005 року" згадує "Непрості відносини між паном Порошенком і паном Яценюком", які "почалися того ж дня, як президентському блоку не вдалося створити парламентську більшість в 2014 році".

Відразу ж з'явилися паралелі з розпадом помаранчевої революції в Україні десять років тому, - йдеться в статті: Проте цього разу все відбулося не так, ніж в 2005 році.

При цьому Яценюк наголосив, що прагнув уникнути повторення досвіду співпраці Ющенка-Тимошенко. Той минулий досвід, за його словами, "повністю підірвав репутацію України".

"Я не міг дозволити цьому повторитися", - сказав він.

"Моєю найбільшою турботою було те, щоб уникнути копії відносин між Тимошенко і Ющенком, - сказав він: Тому що, знаєте, після цього немає переможців. Єдиним переможцем став Янукович і... Росія", - наголосив Яценюк в інтерв'ю.

Водночас під час нещодавнього візиту до Берліна в інтерв'ю виданню Die Welt Яценюк сказав: "На кону стоять базові принципи і цінності. Якщо хтось на Заході вірить, що з Росією можна домовитися за рахунок України, він робить серйозну помилку. Як наслідок, за цю помилку Європа і США будуть змушені заплатити високу ціну".