Луценко про підстави для суду над Януковичем: він сам визнав прохання до Путіна ввести війська

12:19, 30 листопада 2016
Політика
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Генеральна прокуратура України здійснює експертизи запису заяви екс-президента України Віктора Януковича щодо направлення президентові Російської Федерації Володимиру Путіну листа з проханням ввести війська в Україну.

Ілюстрація / REUTERS

Про це Луценко заявив під час брифінгу, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Він підозрюваний. Чому цієї справи раніше не могло бути? Тому що Віктор Федорович... сам на прес-конференції заявив, що він підписав цей лист. Оригіналу листа немає, тому нам було потрібно його визнання. Зараз проходять офіційні експертизи, що це він був в телевізорі, це його голос, і він це заявив. Три експертизи будуть завершені в найкоротші терміни. Після цього ми перейдемо до пред'явлення обвинувального акта Януковичу. Упевнений, це буде підставою для судового переслідування, і дуже сподіваюся на об'єктивність та стислі строки судового процесу", - заявив Луценко.

Як повідомлялося, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання «використати російські збройні сили для захисту населення України».

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1 березня 2014 року Рада федерації РФ одностайно дала згоду Путіну на використання збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було офіційно скасовано, однак російська агресія не припинилася.

25 листопада на прес-конференції в Ростові-на-Дону Янукович підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну.

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"Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступи незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він вважає, що таке прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання «якимось чином захистити цих людей».

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