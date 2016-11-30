Луценко про підстави для суду над Януковичем: він сам визнав прохання до Путіна ввести війська

Про це Луценко заявив під час брифінгу, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Він підозрюваний. Чому цієї справи раніше не могло бути? Тому що Віктор Федорович... сам на прес-конференції заявив, що він підписав цей лист. Оригіналу листа немає, тому нам було потрібно його визнання. Зараз проходять офіційні експертизи, що це він був в телевізорі, це його голос, і він це заявив. Три експертизи будуть завершені в найкоротші терміни. Після цього ми перейдемо до пред'явлення обвинувального акта Януковичу. Упевнений, це буде підставою для судового переслідування, і дуже сподіваюся на об'єктивність та стислі строки судового процесу", - заявив Луценко.

Як повідомлялося, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання «використати російські збройні сили для захисту населення України».

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1 березня 2014 року Рада федерації РФ одностайно дала згоду Путіну на використання збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було офіційно скасовано, однак російська агресія не припинилася.

25 листопада на прес-конференції в Ростові-на-Дону Янукович підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну.

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"Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступи незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він вважає, що таке прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання «якимось чином захистити цих людей».