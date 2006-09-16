Луценко давно не бачив більшої купи

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО спокійно ставиться до ініціативи депутатів фракції з Партії регіонів створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування корупційних проявів у найвищих ешелонах міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Таращанському районі в інтерв`ю журналістам Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Хай ініціюють, це їх особиста справа. Я буду міністром стільки, скільки мені відпущено, і ніхто мене звідти (з посади глави МВС – УНІАН) не усуне, крім як законним шляхом».

«Чим би дитя не тішилося - тільки б не плакало. Але, здається, більшої купи маячні, притягнутої за вуха, я давно не бачив», - додав Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи вислови цих народних депутатів на свою адресу.

У контексті сказаного міністр також висловив побажання: «Ну, якщо є до мене якісь претензії – в прокуратуру. Нехай викликають, нехай садять, немає питань. У тому, що в мене позаду «хвостів» немає, я абсолютно спокійний. І тут цим панам навряд чи вдасться змінити», - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня народні депутати від фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, Василь КИСЕЛЬОВ і Олександр ПЕКЛУШЕНКО у порядку законодавчої ініціативи внесли на розгляд Верховної Ради України проект постанови Верховної Ради України „Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, які викладені у статті „Другая милиция” газети «2000» від 08 вересня 2006 р.”. Головою комісії запропоновано обрати народного депутата Володимира СІВКОВИЧА.

Крім того, вказані народні депутати пропонують Кабінету міністрів на час роботи Тимчасової слідчої комісії усунути міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та інших посадовців, стосовно яких у статті наведені факти корупційних дій і зловживання службовим становищем, від виконання службових повноважень.