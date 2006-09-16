Мороз: про суть НАТО відомо дуже мало

На сьогодні всеукраїнський референдум з питання вступу України до НАТО проводити недоцільно, оскільки це може призвести до розколу в суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що взагалі питання про вступ до НАТО мають вирішуватися шляхом референдумів, але всі прекрасно розуміють, що якби він був проведений найближчим часом, то відповідь людей була б негативною.

О.МОРОЗ вважає, що на сьогодні не можна проводити такий референдум, оскільки «це розколе суспільство», але для населення має бути інформація про суть НАТО, про те, як воно повинно впливати «на виклики, пов’язані з тероризмом, торгівлею людьми, наркотиками та іншими речами». Він підкреслив, що на сьогодні такої інформації суспільству не вистачає.

На думку О.МОРОЗА, НАТО не може гарантувати безпеку людей і світу в цілому. Він вважає, що треба формувати «іншу систему, бо Хельсінкі-75 вже застаріло для нинішнього часу».

За його словами, на сьогодні ми живемо в новому світі і в новій системі безпеки.

О.МОРОЗ не виключає, що НАТО «можливо знайде себе в іншому варіанті».