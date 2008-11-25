Луценко не вітає Черновецького, бо контакт був «мімольотний»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не має наміру вітати мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з 57-річчям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я ніяк його не буду вітати. У Леоніда Михайловича достатньо коштів, він офіційний мільйонер… я думаю, що він сам себе потішить», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що він «не настільки з ним (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ – УНІАН) близько знайомий». «У мене були (з ним) мімольотні контакти», - зауважив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада 2008 року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначає 57-річчя.