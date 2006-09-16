МВС надало Мельниченку ще двох охоронців

Міністерство внутрішніх справ України на прохання ряду народних депутатів надало додаткову охорону колишньому охоронцю Леоніда КУЧМИ Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ.

Як повідомили УНІАН в МВС, це пов’язано з тим, що начебто група народних депутатів отримала інформацію про можливу загрозу здоров’ю та життю М.МЕЛЬНИЧЕНКА під час його перебування на території України.

Співрозмовник агентства також зазначив, що додаткову охорону зазначеної особи здійснюватимуть два співробітника держслужби охорони МВС України. Крім того, під час пересування М.МЕЛЬНИЧЕНКА супроводжуватиме автомобіль охорони.

Слід зазначити, що після прибуття днями М.МЕЛЬНИЧЕНКА в Україну для гарантування безпеки йому вже було надано охоронців. За деякими даними, це – співробітники спецпідрозділу СБУ “Альфа”.