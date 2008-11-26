Томенко бере під захист Вадул-Сиретську митницю

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО стурбований ситуацією, що склалася останнім часом навколо реорганізації митних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, зокрема, він звертає увагу на низку публікацій у ЗМІ, присвячених ліквідації Держмитслужбою України Вадул-Сіретської митниці та створення замість неї Чернівецької митниці з місцем розташування у м. Чернівці.

М.ТОМЕНКО наголошує, що Вадул-Сіретська митниця є основним донором бюджету Глибоцького району Чернівецької області, а перенесення адміністративних органів митниці до Чернівців негативно позначиться на соціально-економічному розвитку цього району. Він звертає увагу на рішення Чернівецької обласної ради, згідно з яким перенесення митниці до обласного центру є економічно недоцільним, оскільки вимагатиме щонайменше 60 млн. грн. на спорудження нових приміщень, 5 млн. грн. - для виплати допомоги на звільнення.

«Такі видатки в умовах економічної кризи в Україні є недоцільними. Ліквідація митниці не сприятиме стабільності, негативно вплине на співпрацю з прикордонними регіонами Румунії, спричинить безробіття серед місцевого населення у Глибоцькому районі Чернівецької області, який є одним з найбільш постраждалих внаслідок стихійного лиха, що сталося в липні 2008 року», - зауважує М.ТОМЕНКО.

Зважаючи на вищенаведене, а також на інформацію ЗМІ стосовно того, що Вадул-Сіретську митницю намагаються ліквідувати з метою звільнення з посади її керівника, депутата Чернівецької обласної ради Миколи САЛАГОРА, М.ТОМЕНКО звернувся до голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Сергія ТЕРЬОХІНА з пропозицією взяти під парламентський ситуацію довкола ліквідації Вадул-Сіретської митниці, звільнення її керівника та доцільності створення нової митниці в обласному центрі Чернівецької області.