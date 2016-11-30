Олександр Домбровський закликає не вірити брехливим повідомленнями про нього

За його словами, інформація про його інвестиції в цей проект повністю достовірна. «Я дійсно багато вклав в будівництво Хірургічного центру, в тому числі і грошей. Але головне - я витратив на нього багато душевних сил і мені боляче, коли намагаються спростувати моє відношення до нього», - говорить він.

Хірургічний центр, побудований зусиллями Олександра Домбровського, буде найбільшим в Україні і матиме унікально-комфортні умови для пацієнтів. Так, наприклад, в ньому передбачені тільки 1- та 2-х місні палати. Також буде працювати повноцінне приймальне відділення з усіма необхідними службами, буде налагоджено інтернет-зв'язок і онлайн-трансляція з операційних для навчання як студентів, так і самих лікарів, проведення наукових конференцій з медиками всього світу. У відділенні інтервенційної радіології вже працює унікальний ангіограф з новітніми цифровими компонентами.

Витрати на зведення нового комплексу площею понад 20 тисяч квадратних метрів з найсучаснішими технологіями оцінюються в кілька десятків мільйонів гривень. «До держслужби я був бізнесменом і сформував певний матеріальний запас міцності, який з радістю витрачаю на користь рідного міста і вінничан», - підкреслює Олександр Домбровський.

Детальніше дізнатися про проект будівництва хірургічного центру можна на персональному сайті Олександра Домбровського, а також в сюжеті телеканалу «Віта».

Олександр Домбровський - український політичний діяч, з 2002 року був мером Вінниці, а з 2005 по 2010 роки обіймав посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. Народний депутат - член фракції «Блок Петра Порошенка», пройшов до парламенту по одному з двох виборчих округів в місті Вінниця - округу №11. Народний депутат від другого - округу №12 - Олексій Порошенко.