Україна відмовилась від переговорів з Росією щодо СОТ

У Женеві під час засідання робочої групи із вступу Росії до Світової організації торгівлі українська і російська делегації дійшли угоди, що Україна не братиме участі в двосторонніх переговорах щодо вступу Росії до СОТ.

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина» №214 від 26 листопада 2008 року.

“Як ми й передбачали, українська сторона відмовилася від ведення двосторонніх переговорів", - повідомив за підсумками засідання директор Департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим МЕДВЕДКОВ.

Водночас, за словами джерела видання, близького до секретаріату СОТ, російській делегації вдалося переконати українських колег, що чинний між країнами режим вільної торгівлі значно вигідніший для України, ніж режим торгівлі СОТ.

“По суті, Україна й Росія і так уже мають режим вільної торгівлі – про що ж ще говорити", - сказав співрозмовник.

Раніше, вступивши до СОТ 16 травня, Україна вже 20 травня сповістила секретаріат організації торгівлі про намір вступити в переговори з Росією. Під час двостороннього переговорного процесу Україна планувала добитися від Росії зняття обмежень на український експорт, відмови від експортного мита на нафту, а також приведення російського законодавства про захист внутрішнього виробника до норм СОТ.

Водночас, виданню не вдалося одержати підтвердження цієї інформації від представників українського уряду. Вдалося додзвонитися лише міністрові економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ, проте він не зміг прокоментувати ці дані.