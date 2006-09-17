Ющенко взяв Балогу в дорогу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Одеської області.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, заплановано, що глава держави проведе нараду з керівництвом регіону, відвідає Спасо-Преображенський собор, фестиваль національних культур «Наша Бессарабія» і перегляне постановку оперної вистави «Запорожець за Дунаєм».

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА і міністр культури та туризму Юрій ЛІХОВИЙ.