Черновецькому подарували акр землі на Марсі
14:02, 26 листопада 2008Політика
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Перевіряли почуття гумору
|Віктор Пилипишин
“Ми привітали Леоніда Чернівецького листівкою і букетом квітів і перевірили мера на те, як він сприймає жарти, - сказав Пилипишин. - Ми подарували йому один акр землі на Марсі. Є таке місячне агентство”.
За словами голови РДА, Черновецький на такий подарунок відреагував нормально і навіть похвалився своїм заступникам.
Як повідомляв УНІАН, учора Леоніду Черновецькому виповнилося 57 років.
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