Київському меру Леоніду Черновецькому подарували акр землі на Марсі. Про це журналістам розповів голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва та районної ради Віктор Пилипишин.

“Ми привітали Леоніда Чернівецького листівкою і букетом квітів і перевірили мера на те, як він сприймає жарти, - сказав Пилипишин. - Ми подарували йому один акр землі на Марсі. Є таке місячне агентство”.

За словами голови РДА, Черновецький на такий подарунок відреагував нормально і навіть похвалився своїм заступникам.

Як повідомляв УНІАН, учора Леоніду Черновецькому виповнилося 57 років.