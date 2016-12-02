Луценко: у цьому році прокуратура повернула державі 15,5 млрд. гривень

Такі данні навів генпрокурор Юрій Луценко в прямому ефірі телеканалу «1+1».

«Так, система прокуратури підлягає реформі, їй потрібно змінювати імідж старого пострадянського монстра, який був непідконтрольний громадськості. Я ще не звик до того, що до мене звертаються пан Генпрокурор, але вже можу відповідати за дії цієї системи. Прокуратура вдвічі скорочена, на 98% завершена люстрація. На сьогодні прокуратура веде процесуальне керівництво 1, 7 млн. кримінальних проваджень», - підкреслив він.

За словами Луценка, прокуратура зараз коштує державі втричі менше, ніж щорічно повертає до держбюджету.

«Що це означає наприклад у Києві? Повернення 1, 5 тис. га землі, вкрадених в страшні часи дерибану Черновецького, у Київській області - 15 тис. га лісових угідь. В місті Дніпро це означає 200 об’єктів комунальної власності, вкраденої в часи Партії Регіонів. В Червонограді Львівської області це означає повернуту гірничо-збагачувальну фабрику, біля якої крутилася Королевська та її свита. Про що це свідчить? Прокуратура важко, але запрацювала і я бачу рух цієї системи. Вона виконує своє суспільне завдання - захищати інтереси держави, захищати інтереси громадянина», - зазначив він.