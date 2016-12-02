Україна та Польща підписали угоду щодо посилення співробітництва у оборонній сфері

Документ підписали Міністр оборони України Степан Полторак та Міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Метою документа є створення договірно-правової бази для розвитку співпраці між країнами в оборонній сфері на принципах взаємності.

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"Угода створює правові підстави для розширення українсько-польського співробітництва в оборонній галузі, зокрема за напрямами: військовий зв’язок та інформаційні системи; проведення науково-дослідних робіт для потреб збройних сил; оборонна політика та планування; логістичне забезпечення збройних сил; проведення військових інженерно-технічних робіт; військова інфраструктура; розробка, модернізація, виготовлення та поставки оборонного обладнання, співробітництво у сфері оборонної промисловості; операції сил спеціального призначення", - сказано у заяві.

Укладення Генеральної угоди матиме позитивний вплив на обороноздатність держави, розвиток оборонно-промислового комплексу та розвиток Збройних Сил України, а також передбачає можливість започаткування нових актуальних напрямів та форм співробітництва між Україною та Польщею.

Як повідомляв УНІАН, президент України сьогодні здійснює офіційний візит до Республіки Польща. Програмою візиту заплановані переговори делегацій України та Польщі під головуванням глав держав, за результатами яких заплановано підписання низки двосторонніх документів.