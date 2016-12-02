Порошенко і Дуда проводять переговори в форматі віч-на-віч – Цеголко

Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

«Президенти України і Польщі проводять переговори у форматі тет-а-тет», - зазначив він.

Президенти України і Польщі проводять переговори у форматі тет-а-тет pic.twitter.com/0ZatsKoHFu — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 2 грудня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, президент України сьогодні здійснює офіційний візит до Республіки Польща.

Програмою візиту заплановані переговори делегацій України та Польщі під головуванням глав держав, за результатами яких заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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Також Порошенко проведе зустрічі із маршалком Сейму Республіки Польща Мареком Кухцінським, головою Ради Міністрів Беатою Шидло, маршалком Сенату Станіславом Карчевським.

Крім того, програмою візиту передбачена спільна участь президентів України та Польщі у конференції «Форум лідерства» з нагоди 25-ї річниці визнання Польщею незалежності України та встановлення дипломатичних відносин.