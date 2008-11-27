Балога привітав Тимошенко з днем народження і пригадав сардини

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА привітав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження.

Вітання В.БАЛОГИ розмістила у своєму номері газета «Коммерсант».

«Щиро бажаю, щоб Юлію Володимирівну не полишало почуття гумору. І не тільки тоді, коли вона розхвалює свою унікальну команду або хихоче про сардини, а й на непередбачених політичних віражах», – побажав В.БАЛОГА.