У ЄЦ кажуть, що Зінченко пізно схаменувся

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ розглядає ініціативу фракції БЮТ у Київраді щодо перегляду вартості проїзду в столичному метрополітені як перший крок до визнання власної відповідальності за ціновий стрибок.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«2 гривні за проїзд у київському метро були підтримані особисто лідером фракції БЮТ у Київраді Олександром ЗІНЧЕНКОМ, котрий очолив робочу групу з вивчення ситуації з транспортом у столиці. Кому, як не йому, сам Бог велів ще місяць тому встановити, що собівартість проїзду в метрополітені не сягає 90 копійок, перш ніж приймати подібне авантюрне рішення? Тепер же на тлі гострої критики, у тому числі з боку “Єдиного Центру”, на адресу подібного тарифного свавілля ЗІНЧЕНКО має намір видати проект рішення щодо зниження вдвічі вартості проїзду у метрополітені за «подарунок» від фракції БЮТ», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами народного депутата, подібне «прозріння» фракції БЮТ варте всілякої підтримки. «Втім, одразу ж виникає закономірне питання: хто ще крім киян, які більше місяця переплачують за проїзд у метрополітені, має нести відповідальність за прорахунки фахівців? І відповідь, певно, варто шукати в політичних чеснотах БЮТ», - порадила заступник голови “Єдиного Центру”. «Зважаючи на ситуацію, логічно припустити, що О.ЗІНЧЕНКО на сесії крім самого проекту зменшення вартості проїзду запропонує киянам компенсацію за втрачені внаслідок переплати кошти з власних партійних фондів, передбачених для передвиборної реклами», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.