Вища рада юстиції у четвер розгляне клопотання ГПУ щодо відсторонення судді Ємельянова

Про це йдеться в порядку денному №35 засідання 8 грудня, опублікованому на сайті ВРЮ.

Згідно з документом, клопотання заступника генерального прокурора Юрія Столярчука про відсторонення від здійснення правосуддя судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова буде розглянуте першим.

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Доповідач – член Вищої ради юстиції Олексій Маловацький.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні департаментом спецрозслідувань ГПУ було повідомлено про підозру суддям Вищого господарського суду Артуру Ємельянову і Віктору Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У прокуратурі повідомили, що слідство має докази того, що ці особи у 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, на даний час досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання у діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій.