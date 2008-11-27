Київрада провалила рішення про зниження тарифів на проїзд

Київська міська рада не підтримала проект рішення, внесений фракцією БЮТ, про зниження тарифів на проїзд у пасажирському транспорті до 1 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект рішення проголосували 58 депутатів Київради. За цей проект свої голоси віддали: БЮТ – 31 депутат, Блок Кличка – 14, Блок Литвина – 11 і Блок Катеринчука – 2 депутати.

Депутати від Блоку Черновецького, ГАК, Партії регіонів та позафракційні не брали участі в голосуванні.

До порядку денного засідання сесії проект БЮТ був внесений з голосу, і його внесення підтримали 62 з 116 депутатів Київради, присутніх у залі (БЮТ – 32, Блок Кличка – 14, ГАК – 2, позафракційні – 1, Блок Литвина – 11, Блок Катеринчука – 2). Партія регіонів та Блок Черновецького не брали участі у голосуванні.

Цей проект передбачав доручити КМДА відмінити розпорядження від 30 жовтня 2008 року «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», а також обмежити граничний рівень тарифів на перевезення не більше 1 грн.

Також з голосу був внесений для розгляду депутатами інший проект рішення, який також стосувався тарифної політики на перевезення пасажирів. Цей проект «Про додатковий соціальний захист окремих верств населення міста Києва» був підготовлений постійною комісією Київради з питань соціального захисту. Його внесення ініціювала фракція Блоку Черновецького.

Згідно з цим документом, кількість киян, що користуватимуться пільгами на проїзд в громадському транспорті, збільшується з 550 тис. до 700 тис. осіб. Зокрема, вперше надаватиметься право безкоштовного проїзду в метро усім без винятку київським пенсіонерам. Внесення цього проекту рішення до порядку денного підтримали 92 зі 119 депутатів Київради.

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вніс цей проект рішення першим на голосування, і він був підтриманий 98 зі 119 депутатів.

Обговорення цих двох проектів рішень тривало дві години.