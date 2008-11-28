Тимошенко вчора узяла відгул

Своє 48-річчя Юлія Тимошенко святкувала, як пояснила її прес-секретар Марина Сорока, у “сімейному колі" і на роботу цього дня просто не приходила, пише Сегодня. Антоніна Ульяхіна, тітка прем`єра, уточнила, що "сімейне коло" - це Олександр Тимошенко, чоловік леді Ю., і донька Женя з чоловіком Шоном Карром. "Я приїхати не змогла, роботи багато. Ми просто з іменинницею поцілувалися по телефону. Подарунок їй досі не купила", - каже Ульяхіна.