Російські куратори посилюють контроль над "законодавчою діяльністю" в "ДНР" і "ЛНР" – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зазначається, що за результатами проведеної нещодавно в Москві наради, куратори з адміністрації президента РФ висунули вимогу введення нової схеми законотворчої діяльності на окупованих територіях Донбасу. Згідно з новим "регламентом", "уповноважені народного ради ДНР" повинні надавати кураторам з АП РФ обґрунтування і законопроекти, які будуть коригуватися або узгоджуватися протягом місяця.

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Надалі, протягом трьох діб узгоджені законопроекти повинні бути зареєстровані в "республіках" і не пізніше семи діб повинні бути прийняті в т.зв. "Народних радах". Відповідальними за дотримання зазначеного регламенту в «ДНР» призначили Захарченко, Трапезникова і Пушиліна.