Фріз: Рада попросить у ОБСЄ звіт щодо кількості звільнених заручників за два роки

Про це повідомила у Facebook народний депутат з фракції Партії «Блок Петра Порошенка», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз за результатами зустрічі з координатором підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи від ОБСЄ Тоні Фрішем.

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"Два питання: звільнення всіх заручників та водопостачання до ОРДЛО. Так, саме це.... А ще робота КПВВ, пенсії та біженці з України в Польщі та Білорусі (останнє є повною нісенітницею). Український парламент звернеться до ОБСЄ з пропозицією надати звіт - скільки було звільнено за два роки заручників. Якщо вгамувати емоції, то можна вже не очікуючи відповідей на питання, резюмувати наступне: Україна в особі міністра закордонних справ має всі підстави для того, щоб вимагати зміни координатора від ОБСЄ у гуманітарній підгрупі", - зазначила депутат.

"Абсолютна заангажованість і нерозуміння ані ситуації, ані пов'язаних з нею проблемних тем", - додала Фріз.