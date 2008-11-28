Черновецький купив раритет і "відчув себе Щербицьким"

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ купив на аукціоні з продажу службових автомобілів Київради за 1,5 млн. грн. автомобіль “Чайка ГАЗ-14” 1979 року випуску, на якій свого часу їздив перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький.

Автомобіль проданий з власними номерами АА8229АА. Його стартова ціна становила 100 тис. грн. Шаг торгів складав 50 тис. грн. У боротьбі за це авто також брали участь ще п’ятеро осіб, серед яких голова Шевченківської райдержадміністрації Віктор ПИЛИПИШИН. Він припинив торгуватися, коли сума, запропонована за машину, перевищила 1 млн. 200 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто сів за кермо новопридбаного автомобіля і від’їхав з майданчика, де виставлялись лоти. За інформацією "Української правди" , вийшовши з авто, мер сказав: "Машина прекрасна. Я відчув себе Щербицьким!"

Загалом на аукціоні з продажу 8-ми виставлених автомобілів Київради було отримано 2 млн. 828 тис. грн.

Кошти підуть на лікування пацієнтів київських лікарень, зокрема онкологічного центру, туберкульозних диспансерів та дитячих лікарень.

Друга “Чайка” 1985 року випуску (ГАЗ-1402), яка також була виставлена на продаж, була придбана за 600 тис. грн. депутатом Київради Блоку Литвина Оленою АНТОНОВОЮ. Стартова ціна цього авто - 90 тис. грн., шаг торгів - 10 тис. грн. На цій “Чайці” свого часу, зокрема, їздив перший секретар міського комітету Компартії України Олександр БОТВІН.

На запитання журналістів В.ПИЛИПИШИН, який також брав участь у торгах за цей лот, чи не для нього куплений цей автомобіль, сказав: “Ви не помилитесь, якщо скажете, що так”.

На аукціоні також було продано три “Тойоти Камрі”. Це автомобіль, на якому їздив перший заступник глави КМДА Денис БАСС, проданий за 153 тис. грн. при стартовій ціні 144,376 тис. грн.; авто заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО продане за 154 тис. грн. при стартовій ціні 115,144 тис. грн.; а також автомобіль заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, проданий за 131 тис. грн. при стартовій ціні 115,363 тис. грн.

Виставлений на аукціоні “Мерседес-Бенц” ML320, на якому їздив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, було продано за 106 тис. грн. при стартовій ціні 29,190 тис. грн.

Також на аукціоні за 115 тис. грн. продали машину екс-мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА “Тойота Лендкрузер”. Стартова ціна цього автомобіля складала 29,325 тис. грн.

Єдине авто, яке не вдалось продати, - “Крайслер 300С”. Ним свого часу користувався екс-секретар Київради Володимир ЯЛОВИЙ. Машина 2005 року випуску з об’ємом двигуна 3,5 літра. Стартова ціна складала 133,126 тис. грн. Лот був знятий з торгів, оскільки не було заявок на його придбання.

Аукціон проводили заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА та представник Східно-Європейської товарної біржі Олег ОСТАПЕНКО.

Як повідомив журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, решту 9 автомобілів, які розпорядженням КМДА передбачено реалізувати на аукціоні, не були виставлені на торги через певні організаційні складнощі, пов’язаних з оформленням документації.

Водночас він зазначив, що не тільки ці 18, а всі 200 автомобілів автопарку Київради згодом будуть продані з аукціону. Мер підкреслив, що чиновники вищих рангів повинні їздити “на скромному недорогому вітчизняному транспорті”. Він закликав Кабінет міністрів взяти приклад зі столичної мерії. “Я закликаю Кабінет міністрів по всій системі продати мільйон дорогих машин, а кошти спрямувати на соціальні програми”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.