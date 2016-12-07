Напередодні дня місцевого самоврядування влада вирішила його знищити — експерт

Про це сьогодні заявив Віталій Скоцик, економіст, голова Аграрної партії, коментуючи проголосований вчора законопроект 5131 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)”.

“Влада вирішила знищити одним махом місцеве самоврядування, освіту і медицину. Цим законопроектом на місцеві бюджети перекладають фінансування всього, від чого залежить нормальне функціонування шкіл і лікарень, починаючи з комунальних послуг і закінчуючи оплатою технічного персоналу. По-суті — це знищення системи охорони здоров’я та освіти на місцях. Треба розуміти, що місцеві бюджети не мають достатніх коштів, щоб утримувати лікарні і школи. Це породжує сепаратистські настрої, які руйнують українську державу і призводять до конфліктів всередині держави. При такому розподілі коштів і повноважень про децентралізацію можна забути”, - сказав Віталій Скоцик.

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Лідер Аграрної партії звернув увагу на посилення фінансової централізації.

“У цьому ж законопроекті сказано, що державну освітню і медичну субвенцію можна використовувати виключно на оплату праці. Залишки ж субвенції місцеве самоврядування не має права витрачати. Це значить, що лікарні не будуть отримувати обладнання, школи не будуть ремонтуватися, якщо цього не дозволить робити уряд окремою постановою. На це просто не буде коштів. Це посилення централізації”, - сказав Віталій Скоцик.

Віталій Скоцик зауважив: фактично такі рішення означають знищення самоврядування.

“З одного боку, на місцеві бюджети навішують чергове фінансове ярмо. Тепер місцевому самоврядуванню доведеться знімати ці кошти з інших не менш важливих проектів. Наприклад, з ремонту зношених комунікацій чи з проектів, пов’язаних із енергоефективністю. Друга “новація” - це право Кабміну розпоряджатися залишками субвенції. Тобто посилюється залежність місцевого самоврядування від центральної влади. Громади можуть стати заручниками чиновника з Києва. Ця влада відверто бреше людям, і це варто зрозуміти зараз, щоб на наступних виборах не обирати тих, хто звик “кидати” свій народ” ,- підсумував Віталій Скоцик.

Загалом, на думку лідера Аграрної партії, влада взяла курс на відбудову “радянської вертикалі”.

“По суті, будують чітку вертикаль, де фінанси залежать від рішення “центру”, а на місцях є тільки відповідальність. Ти ніби і господар, але не можеш нічим керувати, бо у тебе нема грошей. Це принцип радянської вертикалі. Реформа ж мала б спочатку передбачати повноваження для місцевого самоврядування у формуванні податків і бюджетів, а вже після цього - передачу фінансових зобов’язань”, - наголосив Віталій Скоцик.