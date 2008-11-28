Мер Одеси відзвітував за 2007 рік

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ відзвітував перед городянами про виконану в 2007 році роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі прихильників Е.ГУРВІЦА зібралася сьогодні перед будівлею міськради, щоб заслухати звіт мера перед виборцями, який транслювався з великого залу на величезний світлодіодний екран біля мерії, і передавався 5-ма місцевими телекомпаніями.

«Хочу, щоб ви знали, - заявив, зокрема, Е.ГУРВІЦ, - що за обсягом бюджет розвитку Одеси ріс швидше, ніж в інших українських містах-мільйонниках, поступаючись тільки Києву. Темп зростання доходів загального фонду бюджету міста Одеси перевищив у звітному 2007 році середній показник по Україні на 11,5% і склав 157%».

Якщо порівняти з Донецьком чи Дніпропетровськом, зазначив міський голова, «темпи зростання доходів загального фонду бюджету Одеси перевищили середній показник на 12%: до бюджету надійшло понад 400 млн. грн. власних доходів. Порівняно з 2006 роком цей показник зріс в 1,6 раза, а порівняно з 2004 - майже в 4 рази». Це дало змогу виділити значно більше коштів на будівництво доріг і житла, придбання медичного обладнання, на надання допомоги жителям міста, котрі її потребують.

Одним з найважливіших джерел доходу, акцентував мер Одеси, «стали земельні аукціони, які в Одесі проходять максимально прозоро. Всі виручені кошти – а саме 122,9 млн. грн. - поповнили міський бюджет. Вдалося успішно реалізувати вперше в Україні також ідею аукціонів з продажу не самої землі, а права оренди ділянок під забудову, що, в свою чергу, давало можливість приймати соціально орієнтовані бюджети».

Як підкреслив Е.ГУРВІЦ, Одесі вдалося уникнути серйозних соціальних потрясінь, всупереч зростанню інфляції і збільшеним цінам на енергоносії в країні. 377 грн. з кожної тисячі бюджетних коштів було направлено на соціально-культурну сферу, 165 - на капітальні витрати, 125 - на допомогу сім`ям з дітьми, пільги, субсидії, компенсації, 333 - на соціально вагомі проекти і програми. Зокрема на освіту – 382,9 млн., на охорону здоров`я 330,5 млн. грн., на культуру і мистецтво – 38, млн. грн.

За словами Е.ГУРВІЦА, спільними зусиллями відроджений історичний центр Одеси, який представляє виняткову архітектурну цінність не лише для нашої країни, а й для всього світу.

Саме у звітному 2007 році, коли Україна і Польща отримали право на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, завдяки проведеній організаційній і підготовчій роботі, в Одеси з`явилася реальна перспектива стати містом-учасником цього турніру. «Для нас це не просто спортивний форум - більш прямої, короткої і зручної дороги до Європи просто не існує. Тому так ретельно розробляли і виконуємо цільову комплексну програму, котра дасть потужний імпульс розвитку спортивної інфраструктури, транспорту, туристичних об`єктів, сприятиме активізації міжнародних економічних і культурних зв`язків», - підкреслив мер Одеси.

Разом з тим, сказав Е.ГУРВІЦ, «останні драматичні зрушення в світовій і вітчизняній економіці не дають підстав для дуже оптимістичних прогнозів».

За його словами, є й інший посилюючий проблему аспект: «знову активізувалися політики, що відверто спекулюють на кризі і намагаються осідлати будь-який суспільний протест, щоб направити його в русло громадянського протистояння». Утім мер висловив переконання, що спільними зусиллями вдасться подолати всі труднощі. У мільйонної Одеси, котра в звітному році стала містом-побратимом Відня, безперечно прекрасна перспектива, переконаний Е.ГУРВІЦ.