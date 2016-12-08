Американські сенатори Грем та Маккейн приїдуть до України наприкінці грудня

Американський сенатор Грем та Голова сенатського Комітету збройних сил Маккейн приїдуть до України наприкінці грудня. Про це повідомили у прес-службі посольства України в США.

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"Сенатор Грем запевнив у тому, що питання підтримки України і надалі належатимуть до пріоритетів його діяльності та у цьому контексті підтвердив намір відвідати нашу державу наприкінці грудня разом з Головою Комітету збройних сил Сенату Дж.Маккейном", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі обговорювали пріоритетні питання, пов’язані з протидією агресії РФ проти України.

Віце-прем’єр-міністр та посол України подякували сенаторові за підтримку в ухваленні Конгресом законів, що передбачають збільшення фінансової та безпекової допомоги США нашій державі. Окрему увагу в ході зустрічі приділено подальшим спільним крокам з метою забезпечення ухвалення Сенатом та набуття чинності законом "Про підтримку стабільності і демократії в Україні".

Як повідомлялось, у США чільний сенатор від Республіканської партії Джон МакКейн застеріг обраного майбутнього президента-республіканця Дональда Трампа від пом’якшення політики стосовно Росії.

Будь-яке "перезавантаження" американсько-російських відносин було б небезпечним кроком, наголосив сенатор, що очолює комітет у справах силових структур Сенату і відомий своєю критикою Росії.

Згадуючи про розмову обраного президента з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася в понеділок і в перебігу якої російський керівник закликав до поліпшення відносин, сенатор додав: "Таким заявам треба вірити не більше, ніж будь-яким іншим словами колишнього агента КДБ, що перетворив свою країну на тиранію, вбив своїх політичних супротивників, вторгся до сусідів, погрожував союзникам Америки і намагався підірвати американські вибори.