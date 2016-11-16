МакКейн застеріг Трампа від пом’якшення політики стосовно Росії

Про це пише Радіо Свобода.

Будь-яке «перезавантаження» американсько-російських відносин було б небезпечним кроком, наголосив сенатор, що очолює комітет у справах силових структур Сенату і відомий своєю критикою Росії.

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Згадуючи про розмову обраного президента з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася в понеділок і в перебігу якої російський керівник закликав до поліпшення відносин, сенатор додав: «Таким заявам треба вірити не більше, ніж будь-яким іншим словами колишнього агента КДБ, що перетворив свою країну на тиранію, вбив своїх політичних супротивників, вторгся до сусідів, погрожував союзникам Америки і намагався підірвати американські вибори».

Цими словами він згадав про минуле російського керівника в лавах радянських спецслужб і про звинувачення, що російська держава могла бути причетною до викрадення електронних листів, оприлюднення яких перед виборами зашкодило кандидатові-демократові Гілларі Клінтон.