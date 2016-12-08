Посол України при Раді Європи пояснив, про що потрібно домовлятися з Росією

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив Дмитро Кулеба, дипломат, представник України при Раді Європи.

"І анексія Криму, агресія Росії проти нашої держави свідчить про те, що меморандум як комплексний документ не спрацював, тобто він не виконав свою функцію захисту територіальної цілісності України", - наголосив він.

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Також Кулеба вважає, що з Росією потрібно домовлятися. "Домовлятися потрібно про те, як відбуватиметься деокупація Криму, яким чином російські війська будуть виведені з території Донбасу, яким чином будуть відшкодовані всі завдані збитки, яким чином повернуться українські політв’язні. Ось про це треба домовлятися", - зазначив політик.

Коли йдеться про те, на кого розраховувати, продовжив Кулеба, то відповідь дуже проста: насамперед потрібно розраховувати на самих себе, по-друге, треба розраховувати на міжнародних партнерів.

Раніше постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо Криму.

"Питання Криму дійсно закрите. Крим - це Україна. Питання форми відповідальності російського керівництва за анексію відкрите", - написав він у Twitter.