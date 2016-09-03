Посол України при Раді Європи відповів Путіну: Питання Криму дійсно закрите. Крим – це Україна

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна щодо Криму.

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«Питання Криму дійсно закрите. Крим - це Україна. Питання форми відповідальності російського керівництва за анексію відкрите», - написав він у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру повертати анексований Крим. «Народ Криму прийняв рішення, проголосував. Питання історично закрито. Повернення до колишньої системи не існує взагалі ніякого», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.