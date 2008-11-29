Червоненко вимагає від НСНУ розібратися з Васюником

Екс-голова Національного агентства з підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО має намір призупинити своє членство у «Народному Союзі Наша Україна», вимагаючи, аби партія дала оцінку діям його однопартійця, віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА щодо ліквідації Нацагентства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед початком чергового етапу з’їзду НСНУ, який відкривається сьогодні у Києві.

Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що, ухвалюючи рішення про ліквідацію Нацагентства, віце-прем’єр ВАСЮНИК не провів жодних консультацій, не порадився зі своїми однопартійцями. «Я хочу, щоб партія дала оцінку його діям», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, до 19 листопада Є.ЧЕРВОНЕНКО очолював створене в серпні 2007 року Нацагентство з питань підготовки до проведення в Україні фіналу Євро-2012.

19 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Нацагентства і створив відповідне Координаційне бюро у складі Секретаріату уряду, яке очолив Ілля ШЕВЛЯК.