Машина з продукування антиукраїнських заяв працює безперебійно

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що Україна, як і будь-яка незалежна держава, самостійно формує свою внутрішню та зовнішню політику, без директив ззовні, згідно з історичними традиціями українського народу та реаліями сьогодення.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС України у зв’язку з коментарем Департаменту інформації і преси МЗС РФ від 27 листопада.

“Заяви та коментарі МЗС Російської Федерації з питань внутрішнього життя України, її національно-культурного розвитку вже не викликають здивування. Вони, як і колись, – спотворюють правду. На жаль, машина з продукування антиукраїнських заяв і коментарів продовжує працювати безперебійно. Головне, встигати змінювати тему і дату”, зазначають у МЗС України.

“Україна відновлює свою історичну пам’ять, яку сталінсько-комуністичний режим намагався вбити голодомором, розстрілами інтелігенції, забороною знати правдиву історію свого народу, а за такі спроби карав багатолітніми ув’язненнями. Ми повертаємо імена українців, котрі не скорилися ні гітлерівцям, ні комуно-більшовикам, а своїм життям заплатили за незалежність України. Ми не реанімуємо комуністичний режим і його сатрапів. Наш шлях – в цивілізовану Європу, де поважають минуле і сучасне кожного народу”, йдеться у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада МЗС Росії заявило, що у Західній Україні знищуються пам`ятники радянським воїнам.