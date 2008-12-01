Прес-конференція «Економічна криза очима українців»

13:48, 01 грудня 2008
Політика
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 4 грудня (четвер)  2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

«Економічна криза очима українців»  (результати  трьох  хвиль всеукраїнського телефонного опитування «Пульс кризи», жовтень-листопад-грудень).

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна. На прес-конференцію винесено питання:

— Які наслідки економічної кризи вже відчули на собі українці і яких наслідків  вони бояться?

— Як змінився матеріальний стан українців за останні три місяці?

— На чому змушені економити українці під час кризи? та ін.

Учасники прес-конференції:

- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – керівник проекту «Call-центр» Інституту Горшеніна, експерт в галузі соціального проектування;

- Володимир Застава –  експерт Інституту Горшеніна.

З питань проведення прес-конференції звертатися до Олени Дяченко за номером +38 (050) 363 02 16 або 044-2304963.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

 

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