Наша Україна завтра може перейти в опозицію

У разі якщо у вівторок переговори щодо створення широкої коаліції з Партією регіонів не принесуть результатів, "Наша Україна" може перейти в опозицію.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в "Нашій Україні".

За їх інформацією, у понеділок переговори "завершилися нічим".

"Сьогодні ми спробуємо домовитися, так – так. Ні – ні. Якщо сьогодні не вийде, то завтра ми будемо ухвалювати рішення (щодо переходу в опозицію)", - сказало джерело.

Водночас, як зазначив член переговорної групи від "Нашої України" Микола Онищук, про радикальні рішення "ще зарано говорити".

Він також не уточнив, чи готова "Наша Україна" до переходу в опозицію.

У свою чергу інший депутат Михайло Поживанов повідомив, що засідання фракції відбудеться у четвер, на якому, ймовірно, обговорюватиметься це питання.

Українська правда