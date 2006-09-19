ВР зменшила кількість депутатів, необхідну для існування фракції
Парламент прийняв постанову
Верховна Рада України зменшила до 15 кількість народних депутатів, необхідну для існування фракції.
Як передає кореспондент УНІАН, парламент прийняв постанову «Про внесення змін до ст. 59-61 Регламенту Верховної Ради України». «За» проголосувало 240 народних депутатів із 369, зареєстрованих у залі.
Зокрема, замість існуючої норми, що кількість депутатів у фракції має становити кількість зареєстрованих Центральною виборчою комісією депутатів, які пройшли від партії чи блоку, у Регламенті встановлена норма, що мінімальна кількість народних депутатів для формування фракції має становити не менше 15 депутатів.
Постановою також врегульовано статус позафракційного народного депутата. Зокрема, у чинній редакції Регламенту взагалі не було визначено статусу позафракційного депутата. Відтепер там міститиметься норма, що народний депутат, виключений із фракції, є позафракційним.
Також парламент дозволив позафракційному народному депутату писати заяву про входження до коаліції та опозиції.