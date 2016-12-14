Детективи Коломойського знайшли модератора його фейкової ФБ-сторінки в Новосибірську

Після появи на фейковому акаунті Ігоря Коломойського у Фейсбуці нового поста з погрозами на адресу голови НБУ Валерії Гонтарєвої, бізнесмен звернувся до приватних детективів, передає ТСН.

Відправивши модератору аккаунта повідомлення з текстом "Ігор Валерійович, ось звіт, який ви терміново замовляли" і лінком на документ, детективи, після переходу модератора за посиланням, визначили IP комп'ютера – 95.172.159.195 і місто, де він знаходиться – це Новосибірськ.

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Нагадаємо, раніше Коломойський неодноразово заявляв, що у нього немає акаунтів у соцмережах. Тим не менш ряд ЗМІ неодноразово цитували пости з фейкового аккаунта бізнесмена з коментарями роботи теперішньої влади, відставки Михайла Саакашвілі і т. д.