Геращенко заявила про погрози з боку бойовиків в присутності представників СБУ і Медведчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу в Києві.

Геращенко зазначила, що на останній мінській зустрічі 7 грудня вона «почула відверту погрозу у свій бік».

«Представники ОРДО мені сказали наступне – якщо ти хочеш, щоби твій будинок спалили, то це зроблять мами заручників», - сказала Геращенко.

Вона зазначила, що ця погроза була зроблена «в присутності представників СБУ, у присутності Віктора Медведчука, і в присутності наших представників Міністерства закордонних справ».

Геращенко наголосила, що «ніякими погрозами нікому не вдасться залякати представників української сторони в мінських групах і їх переформатувати».

Вона підкреслила: «Українська сторона не дозволить Кремлю і ФСБ формувати українські делегації на міжнародному рівні, не дозволить у це втручатися».

За її словами, є спроби дискредитувати мінський процес із боку Російської Федерації.

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Геращенко також підкреслила, що «якщо ФСБ і Кремль вирішили, що вони хочуть передати українських заручників якомусь народному депутату України, то передайте, будь ласка, негайно передайте».

Також вона наголосила, що українська сторона зробила всі підготовчі роботи для того, щоби розблокувати процес звільнення заручників.

За її словами, українська сторона готова зустріти українських заручників і зробити все для їх лікування та реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня представники України на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську запропонували передати контрольованим Росією бойовикам 228 людей, про звільнення яких вони запитували, щоб звільнити 42 українських заручників з полону терористів "ДНР" та шістьох заручників з полону "ЛНР".