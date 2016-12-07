Україна запропонувала бойовикам безпрецедентний формат обміну полонених – "228 на 42"

Про це повідомила представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Мінськ. Гуманітарна підгрупа, де також працюють Віктор Медведчук і експерт СБУ, що займаються питаннями звільнення заручників, зосередилася саме на цій ключовій проблемі. Ми наполягаємо на звільненні максимальної кількості заручників до новорічних свят. Сьогодні ОРДО заявили, що в них утримуються 42 українці. Ми висловили пропозицію негайно передати 228 тих громадян (у випадках, де це дозволяє законодавство і правове поле), яких вони запитували в своїх запитах, заради негайного звільнення цих 42 українців-героїв, цивільних і військових. І потім працювати далі по пошуку і звільненню всіх інших", - повідомила Геращенко.

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При цьому вона зазначає, що бойовики окупованих районів Донецької області готові звільнити лише 8 осіб.

"Ми працюємо, щоб був результат і щоб звільнити 42, серед яких ті, хто 2 роки незаконно утримується в тюрмі", - додала Геращенко.

Вона зазначила, що ситуація з бойовиками з Луганської області ще складніша.

"Вони підтверджують наявність лише 6 затриманих, натомість вимагають амністувати і звільнити більше 440 осіб, тому дуже важкі переговори, але маємо шукати компроміс", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в СБУ заявили, що Україна готова віддавати трьох бойовиків за одного українського заручника на Донбасі, щоб тільки повернути українців додому.