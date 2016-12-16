В МЗС РФ прокоментували продовження Євросоюзом антиросійських санкцій

Як сказано в повідомленні МЗС РФ, «прямо скажемо, несподіванкою це (продовження санкцій – УНІАН) не стало. Євросоюз учергове показав свою слабкість і нездатність визнати очевидне – прив'язування рестрикцій з виконанням Москвою Мінських угод є абсурдним. Саме Росія відіграє конструктивну роль у переговорах у «нормандському форматі». Безперечно, антиросійські рестрикції стали самоціллю для ЄС, який, через відсутність інших гідних прикладів, хоче всіляко продемонструвати свою горезвісну єдність бодай у цій сфері».

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У МЗС РФ заявляють, що реакція Євросоюзу на нинішні стрімкі зміни в міжнародній ситуації характеризується «непослідовністю і суперечливістю. Буквально пару днів тому високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Фредеріка Могеріні говорила про можливості взаємодії з Росією з низки питань міжнародного порядку, де позиції Москви і Брюсселя можуть, за її словами, відрізнятися від американських підходів. А вчора за підсумками Євроради Дональд Туск заявив, що у ЄС чекають прояснення політики нової вашингтонської адміністрації щодо Росії».

«Фактично голова Євроради тим самим розписався у повній залежності від США в цьому питанні всупереч інтересам країн-членів, які значно постраждали від санкційного протистояння з Росією. На цьому тлі про роль ЄС як самостійного і відповідального гравця на міжнародній арені говорити навряд чи доводиться», - переконані в МЗС РФ.

При цьому у відомстві зазначають, що російські спеціальні економічні заходи у відповідь щодо ЄС діють до 31 грудня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на саміті в Брюсселі лідери Євросоюзу продовжили ще на півроку дію санкцій проти РФ, термін яких мав закінчитися 31 січня 2017 року.