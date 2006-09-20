Парламентська комісія не визнала касету доказом підкупу депутатів

Народний депутат України Олег ЛЯШКО передав Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з розслідування фактів підкупу народних депутатів аудіо-касету, яка, за його словами, містить запис розмови про підкуп депутатів Соціалістичної партії України в сумі 300 млн. доларів. Однак, комісія не визнала це доказом, посилаючись на пошкодження касети.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні ТСК О.ЛЯШКО передав білий конверт формату А-4, у якому була роздруківка з Інтернет-видання «Власти.нет» із записом розмов людей з голосами, схожими на голоси віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та знайомого А.КЛЮЄВА Рубена. Також О.ЛЯШКО передав комісії міні-касету «Олімпус XB-60».

Однак член ТСК, депутат від СПУ Василь ВОЛГА, оглянувши касету, заявив, що вона пошкоджена, і зауважив, що її вмикати повинен сам О.ЛЯШКО або представники політичної сили, до якої він належить (БЮТ – УНІАН), щоб потім не було звинувачень, що комісія навмисно пошкодила касету.

О.ЛЯШКО відмовився це робити, пославшись на те, що він не розбирається у техніці і йому навіть важко відрізнити касету від диска (раніше О.ЛЯШКО стверджував, що запис міститься на диску – УНІАН).

В результаті довгої дискусії комісія прийняла рішення, що касету не можна розглядати як доказ через її непридатність для вивчення, а відтак, у попередньому звіті комісія вирішила записати, що на сьогодні О.ЛЯШКО не надав комісії фактів і доказів, які підтверджують його заяву.

Також ТСК прийняла рішення повернути конверт з касетою і роздруківкою розмов самому О.ЛЯШКУ для того, щоб він передав ці матеріали на експертизу в Генеральну прокуратуру.

Сам О.ЛЯШКО пообіцяв журналістам це зробити, але потім зауважив, що не довіряє Генпрокуратурі, тому вимагатиме проведення міжнародної експертизи.

На самому засіданні ТСК О.ЛЯШКО звинуватив у брехні представника Генеральної прокуратури України, який повідомив, що заява О.ЛЯШКА надійшла до Генпрокуратури 3 серпня поштою, хоча датована вона була 27 липня.

Представник Генпрокуратури звернув увагу присутніх на те, що на прес-конференції 24 липня О.ЛЯШКО говорив, що саме цього дня передав документи до Генпрокуратури.

Водночас представник Генпрокуратури повідомив, що, крім заяви, у пакеті не було жодних доказів слів О.ЛЯШКА, тому 4 серпня він особисто зателефонував О.ЛЯШКУ і попросив прийти до Генпрокуратури як свідка для дачі пояснень, але О.ЛЯШКО не прийшов до Генпрокуратури до завершення термінів, визначених законодавством для розгляду депутатських звернень (24 серпня).

О.ЛЯШКО потім заявив, що у цей час перебував у відпустці, а коли повернувся до Києва, Генпрокуратура його вже не запрошувала.

Представник Генпрокуратури зауважив, що, незважаючи на відсутність доказів, Генпрокуратура провела перевірку інформації, зокрема, у ЗМІ, датованої після 24 липня, і дійшла висновку, що основою для усіх повідомлень була саме прес-конференція О.ЛЯШКА.

На уточнююче запитання членів ТСК представник зауважив, що Генпрокуратура не досліджувала повідомлення, датовані раніше 24 липня, хоча, за твердженням О.ЛЯШКА, повідомлення про підкуп були і до цього, саме тому він звернувся до Генпрокуратури з проханням перевірити інформацію про підкуп народних депутатів, поширену через ЗМІ.

Як сказав представник ГПУ, у разі передачі доказів О.ЛЯШКОМ у Генпрокуратури будуть підстави для проведення дослідчої перевірки, оскільки для порушення кримінальної справи необхідний оригінал касети.

Водночас трохи раніше на засіданні комісії О.ЛЯШКО заявляв, що передав касету, яку отримав, а є вона оригіналом, чи ні, він не знає.

Після завершення засідання О.ЛЯШКО повідомив журналістам, що сьогодні звернувся до Печерського райсуду Києва з вимогою визнати бездіяльність генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та зобов’язати його порушити кримінальну справу по заяві О.ЛЯШКА.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня О.ЛЯШКО заявив, що передав до Генпрокуратури записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів А.КЛЮЄВИМ.

Депутат від БЮТ розповів, що одержав від “співробітника вітчизняних спецслужб” плівку із записом фрагментів двох телефонних розмов А.КЛЮЄВА. Перший фрагмент - розмова А.КЛЮЄВА з одним із лідерів СПУ М.РУДЬКОВСЬКИМ, другий – з невідомим, який, за словами О.ЛЯШКА, проживає в Москві, і до якого А.КЛЮЄВ звертався на ім`я «Рубен». Саме в розмові з цим невідомим, на запитання, як справи, А.КЛЮЄВ відповів, що тепер уже добре, оскільки “за 300 млн. доларів купив О.МОРОЗА”.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ відкинув звинувачення депутатів-“бютівців” у підкупі О.МОРОЗА, і не виключив звернення до суду.