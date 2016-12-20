Чубаров назвав країни, які голосували проти резолюції ООН щодо Криму

14:48, 20 грудня 2016
Політика
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Країни, які проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму, ставлять під сумнів суверенітет України.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію по Криму / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

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Серед країн, які не підтримали резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна)", проголосованій 19 грудня 2016 року Генеральною Асамблеєю ООН, - Вірменія, Білорусь, Казахстан та Узбекистан.

"По суті вони ставлять під сумнів суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Чубаров.

Нагадаємо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про порушення державою-окупантом Російською Федерацією прав людини в Автономній Республіці Крим.

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Теги: #Крим#ООН#резолюція#Чубаров