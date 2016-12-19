Генасамблея ООН підтримала резолюцію про порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Резолюцію "Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)" підтримали 70 країни ООН.

Також під час розгляду документа 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

Згідно з текстом документа, Росія має вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покласти край усім утискам прав людини стосовно жителів Криму, припинити дискримінаційні заходи і практики, необґрунтовані затримання, катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження, і скасувати все дискримінаційне законодавство.

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Члени ООН закликали РФ негайно звільнити українських громадян, які були незаконно затримані і засуджені без урахування елементарних норм відправлення правосуддя, а також тих, кого було переведено через міжнародно визнані кордони з Криму до Російської Федерації. Також вона має вирішити проблему безкарності та забезпечити, щоб ті, кого визнано винними в утисках прав людини, були притягнуті до відповідальності в незалежному суді.

У резолюції наголошується на необхідності створення і подальшої підтримки безпечних і сприятливих умов для журналістів і правозахисників з тим, щоб вони могли виконувати свою роботу в Криму незалежно і без невиправданого втручання. Генасамблея закликала РФ дозволити відкрити культурні та релігійні установи.

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При цьому Росія має негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, а також анулювати рішення про заборону лідерам Меджлісу в'їзду на територію Криму.

У Генасамблеї закликали РФ негайно почати співпрацювати у повному обсязі з Управлінням верховного комісара з прав людини, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Радою Європи щодо питання прав людини в Криму.

Разом з тим, в резолюції йдеться, що Генеральна асамблея "настійно закликає Російську Федерацію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за становищем у сфері прав людини і правозахисних неурядових організацій до Криму, визнаючи, що міжнародна присутність у Криму має першорядне значення для запобігання подальшого погіршення ситуації".

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН була підтримана ініційована Україною резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою. На підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались.

Ця резолюція стала першим міжнародним документом, де було вказано, що РФ є державою, яка окупувала українські території. Генасамблея закликала Російську Федерацію як державу-окупанта виконати всі зобов'язання відповідно до норм міжнародного права.