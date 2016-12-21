Парубій закрив засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що наступне засідання відбудеться о 10.00 у четвер, 22 грудня.

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Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада вирішила працювати лише у комітетах, без пленарної роботи.

За цю пропозицію голови ВР Андрія Парубія близько 03:00 проголосували 230 народних депутатів із 365, зареєстрованих у сесійній залі.