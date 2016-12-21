Луценко підтвердив самогубство екс-заступника голови "Нафтогазу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні у коментарі журналістам в Києві.

За його словами, в рамках розслідування кримінального провадження щодо привласнення державних коштів братами Олександром і Сергієм Кацубами сьогодні планувалися обшуки та затримання чотирьох посадових осіб Міністерства енергетики та “Нафтогазу України” “тодішнього періоду”,

“Троє з них були успішно затримані і зараз дають викривальні свідчення в офіційному порядку. Четвертий свідок, який давно перебуває у розшуку, а також щодо якого є неперевірена інформація, що він намагався зафіксувати свою смерть у 2014 році, ми встановили його місце знаходження у Вінницькій області. І в момент злому цього будинку сам власник, колишній заступник голови “Нафтогазу” пан Юр’єв застрелився. Ми ще коли зламували приміщення, почули постріл, і одразу були викликані працівники поліції. Під час обшуку приміщення було знайдено тіло загиблого і мисливську зброю. Зараз відбуваються всі необхідні слідчі та експертні дії”, - сказав Луценко.

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Відповідаючи на запитання, наскільки ця подія може ускладнити розслідування, Луценко зазначив, що це був досить важливий свідок, оскільки в організаційній ієрархії “Нафтогазу” він посідав місце між керівником “Нафтогазу” на той момент Євгеном Бакуліним та обома Кацубами, і його свідчення були б для нас дуже важливими”, - зазначив Луценко.

Водночас генпрокурор зауважив, що інші троє затриманих є не менш цінними джерелами інформації.

Також Луценко повідомив, що один із братів Кацубів вже отримав для ознайомлення матеріали справи.

«Станом на вчора Олександр Кацуба написав на моє ім’я заяву про готовність укласти угоду зі слідством, що передбачає визнання своєї провини, викривальні покази на лідерів злочинного угруповання, а також внесення посильної компенсації за заподіяні державі збитки», - зауважив генпрокурор.

За його словами, враховуючи, що Кацубі інкримінується розкрадання кількох мільярдів, буде дуже складно укласти угоду з сумою, яку він пропонує, оскільки вона є зовсім неадекватною заподіяній шкоді.

«Проте все буде залежати від того, які свідчення, які факти на інших учасників розкрадання він дасть. Як ви розумієте, для нас важливо не тільки засудити винних, але й знайти вкрадені у держави кошти. Якщо Кацуба буде цьому сприяти, поговоримо”, - сказав Луценко, зауваживши, що в будь-якому разі укладати чи не укладати таку угоду вирішуватиме суд.

Як повідомляв УНІАН, слідча група Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» НАК «Нафтогаз України» при закупівлі самопідйомних плавучих бурових установ провела низку обшуків. Під час обшуку в одному із приміщень приватного будинку на Вінниччині вона виявила тіло колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Юр'єва.