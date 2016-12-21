Екс-заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича застрелився при спробі затримання

На Вінничині застрелився колишній заступник голови НАК «Нафтогаз України» часів Януковича Геннадій Юр’єв. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

Зазначається, що сьогодні, 21 грудня, працівники військової прокуратури з'явилися до його будинку для проведення затримання.

"Після проникнення до одного з обшукуваних приміщень слідчою групою був виявлений труп колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України», який ймовірно здійснив постріл з вогнепальної зброї під час проникнення", - написала Сарган.

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Правоохоронці прийшли до Юр’єва для проведення його затримання в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч 5 статті 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, - ред.).

"Генеральною прокуратурою України в межах кримінального провадження за фактом розкрадання грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» НАК «Нафтогаз України» при закупівлі самопідйомних плавучих бурових установ було проведено низку обшуків", - повідомила Сарган.

Юр’єв фігурував у розслідуванні щодо зловживань на державних тендерах.