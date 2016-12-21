Екс-заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича застрелився при спробі затримання
Зазначається, що колишнього чиновника виявили правоохоронці.
На Вінничині застрелився колишній заступник голови НАК «Нафтогаз України» часів Януковича Геннадій Юр’єв. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.
Зазначається, що сьогодні, 21 грудня, працівники військової прокуратури з'явилися до його будинку для проведення затримання.
"Після проникнення до одного з обшукуваних приміщень слідчою групою був виявлений труп колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України», який ймовірно здійснив постріл з вогнепальної зброї під час проникнення", - написала Сарган.
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Правоохоронці прийшли до Юр’єва для проведення його затримання в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч 5 статті 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, - ред.).
"Генеральною прокуратурою України в межах кримінального провадження за фактом розкрадання грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» НАК «Нафтогаз України» при закупівлі самопідйомних плавучих бурових установ було проведено низку обшуків", - повідомила Сарган.
Юр’єв фігурував у розслідуванні щодо зловживань на державних тендерах.