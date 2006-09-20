Блок Тимошенко виступає за негайне усунення посередників з газового ринку

Блок Юлії Тимошенко виступає за негайне усунення посередників з газового ринку України.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

З огляду на заяви кампанії “РосУкрЕнерго” про непослідовність позиції Юлії ТИМОШЕНКО, БЮТ уповноважений заявити, що, “по-перше, Юлія ТИМОШЕНКО під час свого прем’єрства, а також Олександр ТУРЧИНОВ, котрий на той час очолював СБУ, проводили розслідування зловживань на українському газовому ринку, у тому числі і в епізодах, що стосуються діяльності “РосУкрЕнерго”.

“По-друге, Юлія ТИМОШЕНКО, як і політична сила, яку вона очолює, виступала і виступає за усунення спекулятивних і тіньових посередників у системі газопостачання України. Ю.ТИМОШЕНКО відстоює негайне відновлення прямих міжурядових угод між Україною, Росією, Казахстаном, Узбекистаном та Туркменістаном про постачання газу в Україну”, - наголошується у заяві БЮТ.

Також у документі зазначається, що “за визначенням світової преси і за висновками міжнародних експертів, компанія “РосУкрЕнерго”, заснована ЯНУКОВИЧЕМ, КУЧМОЮ і БОЙКОМ, є непрозорою структурою, співробітництво з якою є недоцільним та шкідливим для України. За визнанням експертів, сама присутність “РосУкрЕнерго” на ринку України може свідчити про корумпованість уряду ЯНУКОВИЧА”.

На думку БЮТ, “вислови представників “РосУкрЕнерго” щодо того, що їх діяльність приносить користь людям і державі, може бути розцінена як винятковий цинізм. Оскільки саме через діяльність цієї установи Україна переживає вже другу газову кризу. Через діяльність “РосУкрЕнерго” неймовірно зросли тарифи на комунальні послуги у зв’язку з підвищенням ціни на газ, а населення України вимушене обслуговувати тіньовий сектор економіки”.

Блок Юлії Тимошенко виступає за негайне усунення з українського газового ринку тіньових посередників, скасування завищених цін на газ і відновлення міждержавних контрактів.

Як повідомлялося, сьогодні представник компанії RosUkrEnergo заявив, що вважає непослідовною позицію Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ), який вимагає припинити діяльність компанії.