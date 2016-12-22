МЗС: Україна зберігає перспективу членства в ЄС при досягненні відповідних критеріїв

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Немає ніяких підстав говорити про те, що Нідерланди позбавили Україну європейської перспективи. Це не так. Європейська перспектива України залежить від України. І європейська перспектива України - це виключно стаття 49 договору про створення Європейського союзу. Якщо ми досягаємо критеріїв членства у Європейському союзі, ми можемо безперешкодно подавати заявку", - наголосила Зеркаль.

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Вона пояснила, що Угода про асоціацію є перш за все документом про політичну асоціацію і економічну інтеграцію. Таким чином, за її словами, питання перспективи членства України в Євросоюзі не залежить від Угоди про асоціацію, а є окремим питанням.

"Що стосується тлумачення, які є в рішенні голів держав Європейського союзу, воно тільки розкриває те, що Угода сама по собі не надає Україні гарантій щодо членства в Європейському союзі", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

У першому пункті пропозицій говориться, що "прагнучи встановити тісні та тривалі відносини між сторонами угоди, що ґрунтуються на спільних цінностях, Угода не надає Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС, а також не є зобов’язанням для надання такого статусу Україні в майбутньому".